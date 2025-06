Violenza giovanile fuori controllo Gratteri | Genitori assenti bambini in strada di notte diventano prede della criminalità

In un Napoli in cui alle dieci di sera i bambini di dieci anni camminano soli per le strade, si apre una drammatica finestra sulla crisi sociale e familiare che affligge la città. Nicola Gratteri denuncia con fermezza un fenomeno allarmante: l’aumento della violenza giovanile e l’assenza dei genitori, che lascia i minori vulnerabili alle insidie della criminalità. È urgente intervenire per cambiare rotta e proteggere il futuro dei nostri ragazzi.

Alle dieci di sera, bambini di dieci anni vagano indisturbati per le strade di Napoli. Non è l'inizio di un romanzo distopico, ma la cruda realtà fotografata dal procuratore Nicola Gratteri, che lancia un grido d'allarme sulla violenza giovanile dilagante nel capoluogo campano. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Violenza giovanile, i dati sono in aumento: “Il 30% vuole affiliarsi a una baby gang” - Negli ultimi anni, la violenza giovanile ha registrato un preoccupante aumento, con il 30% dei giovani che desidera affiliarsi a baby gang.

