Violento scontro sulla Litoranea a Marina di Pisa | tre feriti

Un violento tamponamento lungo la Litoranea di Marina di Pisa ha scosso la notte tra il 9 e il 10 giugno, lasciando tre feriti e un’auto distrutta contro un palo del semaforo. Le cause dell’incidente sono ancora da chiarire, ma l’impatto ha evidenziato i rischi di questa strada trafficata. La comunità si chiede cosa si possa fare per prevenire tragedie simili in futuro.

Violento tamponamento intorno alla mezzanotte della notte tra lunedì 9 e martedì 10 giugno lungo la via Litoranea a Marina di Pisa. Per cause da accertare due mezzi si sono scontrati e uno dei due è finito contro il palo del semaforo sul bordo della carreggiata. Tre le persone rimaste ferite, una. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Violento scontro sulla Litoranea a Marina di Pisa: tre feriti

Marina di Pisa, apre sabato 29 luglio il parcheggio sopraelevato da 120 posti auto.

