Violenti raid russi su Kiev e Odessa

La tensione in Ucraina si intensifica con violenti raid russi che colpiscono Kiev e Odessa, seminando distruzione e timore tra la popolazione. Questi attacchi, definiti "massicci" e condotti con droni, hanno già provocato esplosioni e incendi senza vittime al momento. La comunità internazionale guarda preoccupata a questi sviluppi, mentre le autorità ucraine rafforzano i loro sforzi di difesa. La situazione rimane critica e in rapido divenire.

7.54 Kiev è stata colpita stanotte da un "massiccio" attacco di droni russi, ha dichiarato il sindaco della capitale ucraina Klitschko. Testimoni parlano di almeno una decina di esplosioni e di auto in fiamme in diversi quartieri. Al momento non sono segnalate vittime. Raid anche su strutture mediche nella città portuale di Odessa, riferiscono le autorità locali, che specificano: le strutture colpite erano già state evacuate, nemmeno qui vittime. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it