Violenta lite tra marito e moglie Volanti della polizia fermano la coppia

Testimoni, che hanno prontamente chiamato le forze dell'ordine. La scena, infatti, si stava rapidamente trasformando in un episodio di violenza domestica fuori controllo. Le volanti intervenute sul posto sono riuscite a sedare gli animi e mettere fine alla lite, garantendo la sicurezza di tutti. Un intervento tempestivo che sottolinea l'importanza della pronta presenza delle forze dell’ordine in situazioni di emergenza.

E' stato necessario l'intervento di più Volanti della polizia per calmare gli animi. Violenta lite nel pomeriggio tra marito e moglie - da quanto si apprende - all'interno di un ritrovo bar al rione Provinciale. Il litigio stava degenerando e presenti alla vista delle scene hanno avvertito gli.

In questa notizia si parla di: violenta - lite - marito - moglie

