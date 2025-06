Villaggio Sportivo Campo LiberHero l' inaugurazione al Centro Commerciale Jambo

Sabato 14 giugno alle 10:30, Trentola Ducenta apre le sue porte a un nuovo punto di riferimento per il benessere e lo svago: il Villaggio Sportivo Campo LibHero. Situato nel cuore del più grande bene confiscato alla criminalità in Campania, questo spazio innovativo offre un’ampia arena sportiva e campi estivi gratuiti per bambini e famiglie disagiate. L’obiettivo è trasformare la comunità attraverso sport, inclusione e rinascita, creando un esempio di speranza e rinascita per tutti.

Sarà inaugurato sabato 14 giugno alle 10,30 a Trentola Ducenta il villaggio sportivo Campo LibHero uno spazio dedicato alla comunità , con arena sportiva e campi estivi gratuiti per bambini e famiglie disagiate, nel cuore del più grande bene confiscato alla criminalità in Campania.

