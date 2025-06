Villa Pamphilj la donna vista con un fagotto in braccio prima della morte appello per identificarla diffusi i tatuaggi sul suo corpo

Un mistero avvolge ancora Villa Pamphilj, dove la donna vista con un fagotto in braccio prima della morte e i due corpi ritrovati nel parco rimangono senza identità. La vittima, giovane tra i 20 e i 30 anni, potrebbe celare segreti sotto la pelle, testimoniati dai tatuaggi diffusi sul suo corpo. La comunità resta in attesa di risposte, sperando che l’appello porti presto a identificare questa figura enigmatica e svelare il dramma che si cela dietro quei misteriosi segnali.

La vittima non è ancora stata identificata, si tratterebbe di una giovane tra i 20 e i 30 anni Ancora nessuna svolta nel caso dei due corpi ritrovati nel parco di Villa Pamphilj a Roma. Il corpo della donna era stato ritrovato sabato 7 giugno insieme a quello di una bambina di 6 mesi, plausib. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Villa Pamphilj, la donna vista con un fagotto in braccio prima della morte, appello per identificarla, diffusi i tatuaggi sul suo corpo

In questa notizia si parla di: Villa Pamphilj Donna Vista

La polizia ha diffuso un appello per cercare di identificare la donna trovata morta a Villa Pamphilj insieme alla neonata. Fra i segni particolari, tre tatuaggi evidenti. continua su: https://fanpage.it/roma/lappello-della-polizia-per-identificare-la-donna-morta-a-villa Partecipa alla discussione

#EnigmaMacabroARoma Gli inquirenti diffondono foto di tatuaggi misteriosi per identificare una donna morta in un parco – Scopri i dettagli che potrebbero cambiare tutto! ? #VillaPamphilj #TatuaggiSvelanoSegreti Immaginate di passeggiare in uno dei Partecipa alla discussione

