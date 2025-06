Villa Pamphili il Dna conferma | le vittime sono madre e figlia

Le drammatiche scoperte a Villa Pamphili si tingono di nuova chiarezza: il DNA ha confermato che le vittime sono madre e figlia. Un passo fondamentale nella ricostruzione di questa tragica vicenda, mentre le forze dell'ordine intensificano le indagini e proseguono i sopralluoghi nel cuore verde di Roma, alla ricerca della verità. La speranza di fare luce su questa dolorosa vicenda spinge avanti le ricerche.

AGI - E' arrivata la conferma dal DNA: sono di mamma e figlia i due cadaveri trovati a Villa Pamphili, nel polmone verde della Capitale. Questo è il primo tassello per arrivare a una completa identificazione delle vittime. Per questo vanno avanti le indagini dei poliziotti della Squadra Mobile e della Polizia Scientifica. Nuovo sopralluogo a Villa Pamphili. Intanto a Villa Pamphili, a Roma, è in corso un nuovo sopralluogo della Squadra Mobile di Roma e della Polizia Scientifica per raccogliere nuovi elementi in relazione al ritrovamento dei cadaveri di una donna, probabilmente dell'Est Europa, e di una bambina, di età compresa tra 6 e 12 mesi. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Villa Pamphili, il Dna conferma: le vittime sono madre e figlia

