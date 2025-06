Villa Pamphili donna e neonata morte erano madre e figlia Le due segnalazioni e l' identificazione | Verifiche in corso

Le misteriose scomparse di una madre e della sua neonata a Villa Pamphili scuotono Roma. Dopo le prime verifiche e le segnalazioni, l’esame del DNA ha confermato che si tratta effettivamente di una madre e di una figlia. La scena si fa più chiara, ma molti interrogativi restano aperti. La difficile indagine prosegue, mentre la comunità aspetta risposte concrete su questa tragica vicenda, ancora avvolta nel mistero.

Arrivano i primi punti fermi per far luce sul giallo di villa Pamphili a Roma. L'esame del Dna conferma la pista seguita fin da subito dagli investigatori: la giovane donna e la bambina di pochi.

L'esito dell'esame del Dna ha confermato il rapporto di parentela tra la donna e la neonata di pochi mesi trovate morte nel parco di Villa Pamphili, a Roma, sabato scorso: sono madre e figlia. Partecipa alla discussione

Villa Pamphili, la neonata ricoperta di lividi: “Soffocata”. Esami tossicologici sulla donna. È stata picchiata brutalmente la bimba di almeno 6 mesi trovata morta sabato pomeriggio dietro un cespuglio di Villa Pamphili a Roma. @vinzbis Partecipa alla discussione

