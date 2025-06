Villa Buitoni i premiati Carriere coraggiose tra sport legge e impegno

Torna il Premio Villa Buitoni – “Carriere Coraggiose”, un’occasione speciale per celebrare i protagonisti che, con passione e dedizione, trasformano il loro impegno in esempi di valore per l’Umbria e oltre. Uomini e donne che, tra sport, cultura e lotta per la legalità, ispirano con il loro operato. È doveroso riconoscere il loro contributo: perché il vero coraggio illumina il nostro cammino condiviso.

Chi si è impegnato nel sociale, chi ha dato lustro all’Umbria in ambito sportivo e culturale, chi si è battuto per il rispetto della legalità. Uomini e donne che lasciano un segno positivo e che con il loro operato fanno brillare anche la nostra regione. Giusto dare loro un riconoscimento, un grazie per quanto fanno quotidianamento non solo per se stessi ma anche per gli altri. Torna il Premio Villa Buitoni - “ Carriere Coraggiose “ (appuntamento a Perugia con la quarta edizione fissata per giovedì alle 19.30). L’iniziativa, promossa da Antonello Orlandi, Massimo Boccucci e Marco Brusco, si propone di valorizzare personalità del mondo delle istituzioni, imprenditoria, professioni, cultura e sport legate all’ Umbria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Villa Buitoni, i premiati. Carriere coraggiose tra sport, legge e impegno

In questa notizia si parla di: Villa Buitoni Carriere Coraggiose

Premio Villa Buitoni-Carriere coraggiose a Perugia; Villa Buitoni, i premiati. Carriere coraggiose tra sport, legge e impegno; Perugia, il premio Villa Buitoni Carriere coraggiose nel ricordo di Mario Mariano.

Villa Buitoni, i premiati. Carriere coraggiose tra sport, legge e impegno - Agnese Duranti, Alessandro Campi, Roberto Gaucci, Maria Rita Cucchia.

Premio Villa Buitoni-Carriere coraggiose a Perugia - Appuntamento a Perugia con la quarta edizione fissata per giovedì 12 giugno 2025, alle ore 19.

Assegnati i premi Villa Buitoni - Carriere coraggiose - L'appuntamento è a Perugia con la terza edizione fissata per giovedì 5 dicembre, alle 19:30.