Viktor Sanikidze | Toko Shengelia merita lo scudetto con la Virtus Bologna

Viktor Sanikidze, il volo e la passione del passato, sostiene con entusiasmo Toko Shengelia nella sua corsa verso lo scudetto con la Virtus Bologna. Condividendo non solo origini georgiane ma anche un amore incondizionato per i colori bianconeri, Viktor si apre con un sorriso ed emozione, sottolineando come il successo di Shengelia e dell’amico Peppe Poeta rappresenti non solo vittorie sportive, ma anche traguardi di amicizia e dedizione. Viktor, da dove cominciamo? "Sono molto felice e orgoglioso per quello che ha fatto il mio amico

di Alessandro Gallo "Il mio amico Toko meriterebbe lo scudetto per tutto quello che ha fatto. E non solo in questa stagione". Viktor Sanikidze era l'uomo volante bianconero. Con Shengelia condivide non solo la nazionalitĂ georgiana, ma pure la virtussinitĂ . Anche se questa passione per il bianconero, si mescola con l'amicizia per Peppe Poeta. Viktor, da dove cominciamo? "Sono molto felice e orgoglioso per quello che ha fatto il mio amico Peppe Poeta. E' il protagonista di una clamorosa stagione. Terzo al termine della prima fase, coach della squadra che, per prima, ha ottenuto la finale scudetto.

