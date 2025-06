Vieteremo ai 15enni di comprare coltelli online | la stretta di Macron che insiste sui social vietati ai ragazzini | L’Ue si muova

Dopo l'aggressione drammatica di Nogent, Emmanuel Macron annuncia una svolta decisa: vietare ai 15enni di acquistare coltelli online, rafforzando le restrizioni sui social e imponendo sanzioni rigorose. Una misura che mira a proteggere i giovani e a prevenire tragedie, ma solleva anche questioni di libertà e controllo in un mondo sempre più digitale. È il momento di riflettere su come bilanciare sicurezza e libertà nel nostro tessuto sociale.

«Un quindicenne non potrà più acquistare un coltello online». Lo ha annunciato il presidente francese Emmanuel Macron, dopo che nella mattinata di martedì 10 giugno un’assistente scolastica è stata accoltellata a morte da uno studente di 14 anni all’ingresso di una scuola media a Nogent, nell’Alta Marna, alle porte di Parigi. «Inaspriremo le regole. Ciò significa che imporremo pesanti sanzioni finanziarie e divieti. Non potranno più vendere queste armi bianche» ai minori di 15 anni, ha spiegato il capo dello Stato in un’intervista a France 2. L’accoltellamento a scuola alle porte di Parigi. L’annuncio di Macron arriva poche ore dopo quanto accaduto a Nogent, dove un 14enne ha sferrato una coltellata letale contro un’assistente scolastica. 🔗 Leggi su Open.online