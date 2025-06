Vieri non ha dubbi | Lautaro? Lui è tra i primi 5-6 attaccanti al mondo Fa gol gioca per la squadra E su Thuram…

Vieri, l’ex giocatore dell’Inter ha parlato di quelli che a suo parere sono i migliori centravanti in circolazione: le sue parole. In un’intervista con Dazn, l’ex attaccante dell’ Inter Bobo Vieri ha discusso quelli che considera i migliori attaccanti attualmente nell’attuale panorama calcistico. Bobo Vieri ha espresso opinioni molto positive sul capitano dell’Inter Lautaro Martínez. Ha sottolineato il talento e le qualità dell’attaccante argentino, evidenziando come sia diventato un giocatore chiave per la formazione nerazzurra. LE PAROLE DI BOBO VIERI – «Lautaro è tra i primi 5-6 al mondo. Sta dimostrando di essere un grandissimo attaccante. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Vieri non ha dubbi: «Lautaro? Lui è tra i primi 5-6 attaccanti al mondo. Fa gol, gioca per la squadra. E su Thuram…»

