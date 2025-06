Vienna sparatoria in una scuola | almeno cinque morti e diversi feriti Le forze speciali in azione

Una tragica sparatoria scuote Graz, in Austria, lasciando almeno cinque vittime e diversi feriti nelle aule di una scuola. Le forze speciali sono intervenute prontamente per contenere la minaccia, mentre l'intera comunità si stringe in un doloroso silenzio. Un episodio che evidenzia ancora una volta la necessità di rafforzare la sicurezza nelle istituzioni scolastiche e proteggere il futuro dei nostri giovani. Rimaniamo aggiornati sulle ultime notizie e sulle indagini in corso.

Almeno cinque persone sono state uccise durante una sparatoria avvenuta in una scuola a Graz, in Austria. Lo ha riferito il quotidiano locale Kronen Zeitung. Notizia in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Vienna, sparatoria in una scuola: almeno cinque morti e diversi feriti. Le forze speciali in azione

