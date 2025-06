Vienna ha rimodellato il Danubio per adattarsi al cambiamento climatico

Vienna ha intrapreso un audace progetto di rimodellamento del suo fiume per adattarsi ai cambiamenti climatici, dimostrando come l’urbanistica possa evolversi in armonia con la natura. Mentre il Donaukanal, spesso confuso con il Danubio, rappresenta il cuore pulsante della città, la capitale austriaca si prepara a scrivere un nuovo capitolo di sostenibilità e innovazione. Fino al 1500, il rapporto con il fiume era diverso, ma oggi Vienna guarda avanti.

Si fa presto a dire Danubio, almeno a Vienna. Infatti, il fiume che si vede più facilmente visitando la capitale austriaca, scorrendo in prossimità del centro, non è il Danubio, che bagna quartieri più periferici, ma il Donaukanal. In altre metropoli potrebbe ben figurare come un fiume, ma a Vienna è soltanto un canale che nei dintorni di Schwedenplatz è costeggiato da barche-ristorante e locali a pelo d'acqua. All'incirca fino al 1500, però, il Donaukanal corrispondeva al Danubio vero e proprio (il secondo fiume più lungo d'Europa), il cui letto, con il passare degli anni, divenne sempre più irregolare, espandendosi e causando frequenti inondazioni come quella del 1830.

