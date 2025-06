Videosorveglianza e tutela ambientale | Mugnano del Cardinale investe nella sicurezza del territorio

Mugnano del Cardinale si impegna a proteggere il suo territorio con innovazione e determinazione. L’amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Dr. Alessandro Napolitano, ha avviato un progetto ambizioso di videosorveglianza intelligente, volto a garantire una maggiore sicurezza urbana e tutela ambientale. Questa iniziativa rappresenta un passo decisivo verso un futuro più sicuro e sostenibile per tutti i cittadini, assicurando che Mugnano del Cardinale resti un esempio di eccellenza e progresso.

🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Videosorveglianza e tutela ambientale: Mugnano del Cardinale investe nella sicurezza del territorio

