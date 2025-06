Videochiamate dal carcere a parenti e amici | 17 indagati Coinvolto anche un medico

Nel carcere di... si è svelata una rete clandestina di comunicazioni illecite, con 17 indagati tra cui spicca anche un medico. Le celle erano diventate vere e proprie postazioni di collegamento con il mondo esterno: telefonate continue a parenti, amici e conoscenti. Un comportamento che ha messo in subbuglio le autorità e sollevato interrogativi sulla sicurezza interna. Ma cosa si cela dietro questa sorprendente vicenda?

Nelle celle i telefoni venivano usati come se si fosse in piena libertà: telefonate ad amici, parenti e conoscenti erano all'ordine del giorno. Peccato che venissero usati nel carcere di.

Criminalita': clan salentini, da carcere videochiamate a parenti - chiamate con i parenti e, tramite loro, con i membridell'associazione all'esterno.