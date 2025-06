Videochiamata con il funzionario Inps Il municipio ospita il Punto utente evoluto

Prata Camportaccio si appresta a rivoluzionare i servizi pubblici con l’apertura del primo Punto Utente Evoluto INPS della provincia di Sondrio, un esempio di innovazione e vicinanza al cittadino. Giovedì alle 11, l’inaugurazione promette di trasformare il modo di interagire con gli uffici pubblici, offrendo uno sportello telematico che rende più semplice e immediato accedere ai servizi. Il futuro dei rapporti con l’INPS è già qui, pronto a cambiare le regole del gioco.

Prata Camportaccio ospiterà in municipio il primo Punto utente evoluto Inps (Pue) della provincia di Sondrio e il terzo in Lombardia, dopo le aperture di Fagnano Olona (Varese) e Curtatone (Mantova). Giovedì alle 11 l’inaugurazione. Il Pue è uno sportello telematico tramite il quale l’utenza entra in contatto con un funzionario Inps in modalità videochiamata (web meeting) per usufruire dei servizi erogati dall’Istituto. Sarà attivo il primo e il terzo martedì del mese, su appuntamento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Videochiamata con il funzionario Inps. Il municipio ospita il Punto utente evoluto

