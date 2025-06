VIDEO | Il passaggio delle Frecce Tricolori su Genova con Mattarella e l' Inno nazionale

Un spettacolo emozionante ha illuminato il cielo di Genova questa mattina, con le Frecce Tricolori che hanno dipinto l’azzurro tra vento e sorrisi. L’arrivo di Mattarella, l’Inno nazionale e il suggestivo volo hanno reso questa Giornata della Marina un momento indimenticabile, simbolo di unità e orgoglio nazionale. Scopri tutti i dettagli di questa cerimonia che ha toccato il cuore di tutti gli italiani. Qui tutto l'articolo. Un altro video...

Il momento dell'arrivo del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, l'Inno nazionale e il primo sorvolo delle Frecce Tricolori: alcuni dei momenti della cerimonia della mattina di oggi, martedì 10 giugno, in occasione della Giornata della Marina. Qui tutto l'articolo. Un altro video. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - VIDEO | Il passaggio delle Frecce Tricolori su Genova con Mattarella e l'Inno nazionale

