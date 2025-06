VIDEO | C' è un guasto al radar infinita attesa per il decollo | Chiusi per ore dentro l' aereo a Palermo

Immaginate di essere bloccati dentro un aereo al gate di Palermo, con l'ansia di un guasto al radar che protrae l’attesa all’infinito. È quanto è accaduto ieri sera sull’Airbus C 232, causando ore di disagio e frustrazione tra pendolari e turisti sul volo Palermo-Napoli. Una situazione che evidenzia le sfide imprevedibili del trasporto aereo, lasciando molte domande aperte su gestione e comunicazione.

A causa di un guasto al radar di Capodichino, ore di caos per pendolari e turisti sul volo Palermo-Napoli. E' successo ieri sera all'aeroporto Falcone e Borsellino dove ai passeggeri del volo diretto Easy Jet è stata proposta "l'alternativa senza alternativa" di salire a bordo ad aspettare il via.

