VIDEO | Boato in piazza della stazione Fiamme sul bus e l' arrivo del vigili del fuoco

Un boato improvviso ha squarciato il silenzio di piazza della Repubblica ad Arezzo, trasformando una mattina qualunque in un momento di grande tensione. Fiamme e fumo si sono sprigionati da un autobus, mentre i vigili del fuoco intervenivano prontamente per domare l'incendio e mettere in sicurezza la zona. Un episodio che ha suscitato preoccupazione tra i presenti, ma anche l'orgoglio per l'efficienza delle forze dell'ordine. La città si prepara a riprendere il suo ritmo, più vigile che mai.

Un boato assordante. Attimi di grande concitazione di prima mattina oggi, 10 giugno, alla pensilina dei bus di piazza della Repubblica ad Arezzo. Qui i vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza un autobus al quale si era incendiato uno pneumatico che, in seguito, è scoppiato. . 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - VIDEO | Boato in piazza della stazione. Fiamme sul bus e l'arrivo del vigili del fuoco

Auto a fuoco: residenti svegliati da un boato https://ift.tt/8gWrX15 https://ift.tt/eZxKDva Partecipa alla discussione

