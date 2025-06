Victor Fadlun confermato presidente della Comunità Ebraica di Roma

Victor Fadlun è stato riconfermato presidente della Comunità Ebraica di Roma con oltre il 58% dei voti, confermando la fiducia della comunità nella sua leadership. La vittoria della lista "Dor va Dor" segna un capitolo di continuità e rinnovamento, in un momento cruciale per affrontare le sfide e valorizzare le tradizioni di una delle comunità più storiche d’Italia. La sua rielezione apre nuove prospettive per il futuro e il suo impegno resta forte.

Victor Fadlun è stato riconfermato presidente della Comunità Ebraica di Roma. Con oltre il 58% delle preferenze, la sua lista "Dor va Dor" ("di generazione in generazione") ha vinto le elezioni convocate in anticipo dopo le dimissioni proprio di Fadlun, presentate il 22 febbraio scorso. . 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Victor Fadlun confermato presidente della Comunità Ebraica di Roma

