Vicino al fiume con una foto in mano e pensieri suicidi | salvato da un agente fuori servizio

In un pomeriggio apparentemente tranquillo lungo l'Adda, un agente fuori servizio ha rischiato di cambiare una vita. Mentre pedalava vicino al fiume, ha notato un uomo in preda a pensieri oscuri, con una foto in mano e uno stato di evidente sconforto. La sua prontezza e sensibilitĂ sono state decisive: scelse di intervenire, salvando una vita dall'abisso del dolore e della disperazione.

Domenica 8 giugno, un agente libero dal servizio, in servizio alla Polfer di Treviglio, mentre percorreva in bici una strada sterrata che costeggia il fiume Adda, in territorio del Comune di Cornate d’Adda, ha notato un uomo seduto sul ciglio della strada vicino al fiume. Sembrava scosso, in mano aveva una foto. Pensando che potesse avere bisogno di aiuto, il poliziotto si è qualificato e ha chiesto se poteva fare qualcosa per lui, chiedendo chi fosse il soggetto raffigurato in foto. L’uomo, in lacrime, ha raccontato che era la foto di un importante affetto venuto a mancare da qualche mese. Era sconfortato e amareggiato, anche per alcune ulteriori vicissitudini personali che lo avevano ancora di piĂą intristito. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Vicino al fiume con una foto in mano e pensieri suicidi: salvato da un agente fuori servizio

