Viaggio di degustazioni | visita enogastronomica in cantina con il Fai

Un’esperienza unica tra sapori e tradizioni: domenica 15 giugno, il Gruppo giovani del FAI di Novara vi invita a "Viaggi di degustazioni" presso la cantina La Piemontina. Un tuffo nel cuore dell’enogastronomia piemontese, tra visite guidate e prelibatezze enologiche. L’evento è un’occasione imperdibile per scoprire i segreti di una realtà autentica e passare una giornata all’insegna del gusto e della cultura, perché il viaggio tra i sapori inizia proprio qui.

Una visita in cantina con degustazione: domenica 15 giugno è in programma "Viaggi di degustazioni", un'esclusiva visita guidata all'azienda vinicola La Piemontina con il Gruppo giovani del Fai di Novara. L'appuntamento è alle 15 presso la cantina di località Val Mareschi a Sizzano. L'evento è. 🔗 Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - "Viaggio di degustazioni": visita enogastronomica in cantina con il Fai

Passeggiata al biotopo Selvuccis e Prat dal Top e visita alla Cantina Paradiis - Sabato 24 maggio, la Guida naturalistica Marco Pascolino e l'Azienda vitivinicola Paradiis propongono una passeggiata al tramonto nel Biotopo Selvuccis e Prat dal Top, alla scoperta di tesori naturali nascosti nella Bassa Friulana, seguita da una visita alla cantina Paradiis.

Esperienze nel Vigneto di Assisi Pic nic nei Vigneti panoramici, eventi, addio al nubilato, degustazioni guidate... Prenota subito per rendere la tua giornata ad Assisi indimenticabile tra passeggiate nei vigneti panoramici e brindisi! A marzo la Cantina SAI Partecipa alla discussione

Un sorso di storia e passione! Quest'anno Cantine Aperte si è svolta all'interno delle mura del Castello di Porcia nella cantina storica! Un viaggio nel gusto tra calici di vino, profumi intensi e atmosfere d’altri tempi. Cristoforo Di Tella di Vino in Vino intervista il P Partecipa alla discussione

