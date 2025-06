Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-06-2025 ore 20 | 25

Benvenuti alla nostra update sulla viabilità di Roma e regione Lazio del 10 giugno 2025 alle ore 20:25. Astral Infomobilità vi guida attraverso le ultime novità, incluse le risoluzioni di incidenti e le variazioni nel traffico, per aiutarvi a pianificare al meglio i vostri spostamenti. Restate con noi per tutte le informazioni in tempo reale e consigli utili per un viaggio più sicuro e meno stressante.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di atti l'infomobilità un servizio della regione Lazio sulle braccia in via di risoluzione L'incidente nel quale sono rimasti coinvolti più veicoli la strada è stata riaperta È attivo il senso unico alternato code all'altezza di via Angelo Signorelli nelle due direzioni che ci spostiamo turbano della Roma Teramo per un incidente si sono formate code tra fiorentini e il bivio per la tangenziale est verso il centro circolazione regolare sulla Roma Fiumicino sul Raccordo Anulare permangono i rallentamenti per traffico in esterna tra le uscite Roma Fiumicino Tuscolana in chiusura gli eventi nella capitale si conclude questa sera all'edizione 2025 del team Summer a Piazza del Popolo possibili rallentamenti nelle fasi di flusso e deflusso del pubblico tra il Muro Torto piazzale Flaminio via Luisa di Savoia passeggiata di Ripetta e Lungotevere in Augusta e Arnaldo da Brescia divieti di sosta poi è possibile chiusure nell'area tra la piazza via viale Gabriele D'Annunzio via del Babuino via di Ripetta via Ferdinando di Savoia Regina Pandolfo è Astral infomobilità è tutto grazie per averci seguito ci lasciamo con un messaggio di sì questa stradale guidare dopo aver bevuto non è un gioco l'alcol può uccidere campagna di sensibilizzazione promossa da regione Lazio e Astral infomobilità un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-06-2025 ore 20:25

In questa notizia si parla di: roma - regione - lazio - viabilità

