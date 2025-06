Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-06-2025 ore 19 | 40

Ben ritrovati con le ultime notizie sulla viabilità nel Lazio. Questa sera, la regione Lazio si impegna a garantire un flusso più sicuro e scorrevole, con aggiornamenti su incidenti, lavori in corso e riaperture strategiche. Restate con noi per tutte le informazioni sul traffico di Roma e dintorni, perché conoscere lo stato della strada è il primo passo per muoversi con serenità. E ora, scopriamo cosa sta succedendo in tempo reale.

Astral infomobilità salute Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla Roma Tarquinia terminate le operazioni di ripristino del cavo elettrico il tratto autostradale tra Cerveteri e Santa Severa è stato riaperto In entrambe le direzioni Cerco siamo sulla Braccianese Claudia per un incidente nel quale sono rimasti coinvolti più veicoli da strada è chiusa alla chiesa di via Angelo Signorelli nelle due direzioni code anche qui nei due sensi di marcia risolto l'incidente sull'Aurelia all'altezza di via Gregorio XI circolazione dei regolari nei due sensi di marcia andiamo sulla via polense risolto anche qui un incidente all'altezza di via di lunghezzina la strada riaperta nelle due direzioni la situazione del traffico sul Raccordo Anulare interna permangono rallentamenti tra Laurentina e Casal del Marmo poi dalla Nomentana alla Prenestina in esterna code a tratti dalla Roma Fiumicino alla Tuscolana anche solo il trasporto ferroviario sulla alta velocità Firenze Roma risolto un inconveniente tecnico alla linea tra Orvieto e Orte azione e ora regolare i treni alta velocità coinvolti hanno subito ritardi fino a 35 minuti da Gina Pandolfi Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione A più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-06-2025 ore 19:40

