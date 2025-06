Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-06-2025 ore 19 | 10

Se stai pianificando un viaggio nella regione Lazio, è essenziale conoscere le ultime novità sulla viabilità. La giornata del 10 giugno 2025 si presenta con alcune criticità: la chiusura dell'autostrada tra Cerveteri e Santa Severa per un intervento di ripristino, e code tra via Cristoforo Colombo e via della … Resta aggiornato con le informazioni di Astral Infomobilità per muoverti senza stress e arrivare a destinazione in sicurezza.

Astral infomobilità ritrovati dalla redazione Diaz al infomobilità un servizio della regione Lazio sulla Roma Tarquinia è chiuso il tratto autostradale tra Cerveteri e Santa Severa In entrambe le direzioni per consentire le operazioni di ripristino di un cavo elettrico deviazione sul posto ci spostiamo sulla Roma Fiumicino per l'incidente avvenuto in precedenza euro in via di risoluzione permangono file tra via Cristoforo Colombo e via della Magliana direzione raccordo anulare sul Raccordo Anulare risolto l'incidente interna permangono rallentamenti ma per traffico tra Roma Fiumicino a Casal del Marmo e siamo sulla carreggiata interna code cui per traffico da Nomentana alla Prenestina dalla Laurentina l'ostiense in esterna Così attratti dalla Roma Fiumicino la Tuscolana ci spostiamo sulla Cassia altro incidente causa code nei pressi di Campagnano verso Viterbo andiamo sulla polenta e stare chiusa in entrambe le direzioni per un incidente all'altezza di via di lunghezzina poi sull'Aurelia senso unico alternato per l'incidente avvenuto all'altezza di via Gregorio XI code di le due direzioni o nel trasporto viaggio sull'alta velocità Roma Napoli servizio in precedenza rallentato in direzione Napoli risolto il guasto treno tra Napoli Afragola in graduale ripresa i treni alta velocità coinvolti hanno subito ritardi fino a 65 minuti restiamo in trasporto ferroviario servizio rallentato sulla alta velocità Firenze Roma per un inconveniente tecnico alla linea tra Orvieto e Orte i treni alta velocità coinvolti possono subire ritardi fino a 30 minuti da Gina Pandolfi comodità tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio