Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-06-2025 ore 18 | 10

Ben ritrovati con l’aggiornamento sulla viabilità della regione Lazio. Oggi, 10 giugno 2025 alle ore 18:10, Astral Infomobilità vi fornisce le ultime notizie sul traffico a Roma, tra incidenti e rallentamenti. Situazione critica tra via Cristoforo Colombo e via della Magliana, e sul Raccordo Anulare. Restate sintonizzati per aggiornamenti in tempo reale, perché conoscere le condizioni del traffico è fondamentale per pianificare al meglio i vostri spostamenti.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio o partiamo dalla Roma Fiumicino incidente avvenuto in precedenza permangono le code tra via Cristoforo Colombo in via della Magliana direzione raccordo anulare altro incidente sul Raccordo Anulare coden interna tra le uscite Pisana e Casal del Marmo restiamo sulla carreggiata in coda tratti qui per traffico dalla Nomentana alla Prenestina e dalla Laurentina al Ostiense in esterna code a tratti dalla Roma Fiumicino alla Tuscolana ci spostiamo sulla Cassia altro incidente causa code nei pressi di Campagnano verso verbo andiamo ora sulla via polense auto in coda per un altro incidente tra via di lunghezzina e via Sant'Elpidio al Mare in quest'ultima direzione ora il trasporto pubblico sulla turbina della ferrovia Roma Viterbo la circolazione in precedenza sospesa tra Flaminio Montebello In entrambe le direzioni risolto il guasto a un treno tra Monte antenne Tor di Quinto e ora in ripresa restiamo nell'ambito della trasporto ferroviario sulla alta velocità Roma Napoli servizio rallenta direzione Napoli per guasto a un treno tra Napoli e Afragola i treni alta velocità coinvolti possono subire ritardi fino a 60 minuti