Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-06-2025 ore 16 | 25

Benvenuti all'aggiornamento sulla viabilità del Lazio. Oggi, 10 giugno 2025 alle ore 16:25, Astral Infomobilità ci fornisce le ultime notizie sui principali eventi che interessano le strade di Roma e regione. Nonostante alcuni incidenti siano stati risolti, permangono rallentamenti e code, specialmente tra Settebagni e Castelnuovo di Porto. Restate con noi per aggiornamenti in tempo reale e consigli utili per il vostro viaggio!

Astral infomobilità e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura gli incidenti sulla diramazione Roma nord del primo al km 15 l'altro km 18 e 200 Sono entrambe risolti permangono dei rallentamenti tra Settebagni e Castelnuovo di Porto in direzione A1 milano-napoli ci spostiamo sulla Roma Tarquinia anche qui risolto l'incidente traffico non è più bloccato lo svincolo di Cerveteri in entrata direzione Aurelia è stato riaperto circolazione regolare andiamo ora sulla Roma Fiumicino per l'incidente avvenuto in precedenza permangono le code tra via Cristoforo Colombo via della Magliana direzione raccordo anulare proprio sul Raccordo Anulare Si procede a rilento ma per traffico in esterna tra l'uscita Roma Fiumicino Ostiense Pontine Laurentina poi dalla Ardeatina all'appia interna file all'altezza del Flaminia poi ti rallenta dalla Nomentana alla Prenestina infine il trasporto pubblico sulla tratta urbana della ferrovia Roma Viterbo la linea sospesa tra Flaminio a Montebello In entrambe le direzioni per il guasto un treno Tramonti antenne e torni vedi una Pandolfo Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio