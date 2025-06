Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-06-2025 ore 15 | 25

Scopri gli ultimi aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 10 giugno 2025 alle 15:25. Astral Infomobilità segnala che, dopo un incidente tra Settebagni e Castelnuovo di Porto, il traffico sulla A1 Milano-Napoli si è sbloccato, anche se rimangono criticità per altri due incidenti nello stesso tratto. Resta con noi per rimanere sempre informato sulle condizioni del nostro territorio!

Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio subito un aggiornamento sulla diramazione Roma nord risolto l'incidente tra Settebagni e Castelnuovo di Porto in direzione della A1 milano-napoli il traffico non è più bloccato tuttavia permangono le cose per altri due incidenti che sono venuti nello stesso tratto autostradale al km 15 dove sono rimasti coinvolti un auto è un mezzo pesante e l'altro a km 18 e 200 coinvolte quattro vetture il traffico su due corsie in entrambi i casi in direzione della A1 milano-napoli ci spostiamo sulla Roma Tarquinia per un incidente autonomo chiuso lo svincolo di Cerveteri in entrata direzione Roma il traffico è bloccato andiamo sulla Roma Fiumicino altro incidente causa tra via Cristoforo Colombo via della Magliana direzione raccordo anulare ora il traffico sul Raccordo Anulare rallentamenti in esterna tra le uscite Laurentina e Tuscolana in internet dalla Casilina l'abbia infine sulla Cristoforo Colombo risolto Lynch avvenuto in precedenza permangono rallentamenti ma per traffico tra via Di Mezzocammino via di Malafede in direzione Ostia pagina Pandolfi Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione o un messaggio di sicurezza stradale guidare dopo aver bevuto non è un gioco l'alcol può uccidere campagna di sensibilizzazione promossa da regione Lazio e Astral infomobilità un servizio della Regione Lazio