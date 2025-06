Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-06-2025 ore 13 | 25

Benvenuti alla nostra aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 10 giugno 2025 alle ore 13:25. Astral Infomobilità vi fornisce le ultime notizie sul traffico, tra cui un incidente sulla diramazione Roma Nord tra Settebagni e Castelnuovo di Porto che provoca 3 km di coda e un altro sulla Cristoforo Colombo in direzione Ostia. Restate con noi per tutte le novità sulla mobilità.

Astral infomobilità un saluto e per trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio 1 per traffico bloccato per un incidente sulla diramazione Roma nord tra Settebagni e Castelnuovo di Porto al momento ci sono 3 km di coda in direzione della A1 Roma Firenze altro incidente e lo segnaliamo via Cristoforo Colombo code tra via Di Mezzocammino e via di Malafede in direzione Ostia risolto invece il sinistro sulla A24 roma-teramo avvenuto in precedenza tra Tivoli e Castel Madama in direzione Teramo Infine per i lavori in corso sono partiti oggi su via Appia gli interventi di scavo per la posa della fibra ottica fino al 27 giugno predisposto il restringimento della carreggiata il limite di velocità 40 km orari al km 23 E400 siamo all'altezza di Frattocchie prestare attenzione alla segnaletica sul posto da Sara Spano Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione a seguire un messaggio di sicurezza stradale guidare dopo aver bevuto non è un gioco l'alcol può uccidere campagna di sensibilizzazione promossa da regione Lazio e Astral infomobilità