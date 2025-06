Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-06-2025 ore 12 | 25

Benvenuti a Astral Infomobilità, il servizio ufficiale della Regione Lazio dedicato a tenervi sempre aggiornati sulla viabilità. Oggi, vi segnaliamo alcune importanti variazioni sul traffico romano e regionale: incidenti e code che coinvolgono il Raccordo Anulare, la via Cristoforo Colombo e l'A24 Roma-Teramo. Restate con noi per scoprire come affrontare al meglio il viaggio e arrivare puntuali a destinazione.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio risolto gli dici di sì segnalati in precedenza sul Raccordo Anulare in interna e sulla via Cristoforo Colombo ora segnaliamo un altro sinistro sulla A24 roma-teramo al momento ci sono code tra Tivoli e Castel Madama in direzione Teramo sul Raccordo Anulare code per traffico intenso in carreggiata esterna all'altezza della via Prenestina Infine per lavori in corso sono partiti oggi su via Appia gli interventi di scavo per la posa della fibra ottica fino al 27 giugno predisposto il restringimento della carreggiata e limite di velocità 40 km orari all'altezza del chilometro 23:04 Anto Siamo all'altezza di Frattocchie prestare attenzione alla segnaletica sul posto da Sara Spanò e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-06-2025 ore 12:25

In questa notizia si parla di: Regione Roma Lazio Viabilità

Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-05-2025 ore 11:25 - Benvenuti all'aggiornamento sulla viabilità di Roma e della regione Lazio, del 13 maggio 2025, ore 11:25.

#BnlItalyMajorPremierPadel #Roma #ForoItalico dal #8giugno al #15giugno Modifiche alla #viabilità nella zona dell'impianto sportivo http://shorturl.at/2Qk6Z #Waze #viabiliLAZ Partecipa alla discussione

Le notizie più recenti da fonti esterne

Giunta Lazio, Righini: “Stanziati 5 milioni di euro per interventi di manutenzione della viabilità rurale”; Regione Lazio – Roma-Cassino e viabilità della Città metropolitana di Roma: due audizioni in commissione; Regione Lazio, al via due opere pubbliche per la viabilità.