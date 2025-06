Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-06-2025 ore 11 | 25

Se sei in viaggio nella regione Lazio, ecco gli ultimi aggiornamenti sulla viabilità del 10 giugno 2025 alle ore 11:25. Astral Infomobilità ci segnala che il raccordo anulare in carreggiata interna è stato liberato dall'incidente tra la diramazione Roma Nord Nomentana. Tuttavia, permane un altro sinistro tra via Prenestina e via Appia, con code sulla A24 tra Fiorentina e tangenziale est. Rimanete sintonizzati per ulteriori aggiornamenti e viaggia in sicurezza!

Astral infomobilità Mary trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio iniziamo dal raccordo anulare in carreggiata interna risolto l'incidente segnalato in precedenza tra la diramazione Roma nord Nomentana ora segnaliamo un altro sinistro che provoca code tra via Prenestina & via Appia sul Urbano della A24 code per traffico intenso tra Fiorentina e la tangenziale est in direzione del centro code sulla diramazione Roma Sud tra Torrenova e il raccordo sempre in direzione della capitale fine un altro incidente lo segnaliamo su via Cristoforo Colombo con code da via di Acilia via di Malafede in direzione Eur la Saras parole Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-06-2025 ore 11:25

In questa notizia si parla di: Roma Regione Lazio Viabilità

Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-05-2025 ore 11:25 - Benvenuti all'aggiornamento sulla viabilità di Roma e della regione Lazio, del 13 maggio 2025, ore 11:25.

#BnlItalyMajorPremierPadel #Roma #ForoItalico dal #8giugno al #15giugno Modifiche alla #viabilità nella zona dell'impianto sportivo http://shorturl.at/2Qk6Z #Waze #viabiliLAZ Partecipa alla discussione

Su questo argomento da altre fonti

Giunta Lazio, Righini: “Stanziati 5 milioni di euro per interventi di manutenzione della viabilità rurale”; Regione Lazio – Roma-Cassino e viabilità della Città metropolitana di Roma: due audizioni in commissione; La Roma presenta il piano viabilità per il nuovo stadio a Pietralata.