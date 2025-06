Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-06-2025 ore 10 | 25

Benvenuti alla nostra aggiornamento sulla viabilità di Roma e regione Lazio. Oggi, 10 giugno 2025 alle 10:25, Astral Infomobilità segnala traffico intenso e code in diverse arterie, tra cui il raccordo anulare e la A24. Restate con noi per scoprire come muovervi al meglio in questa giornata complicata e prevenire imprevisti. La vostra mobilità è la nostra priorità!

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il raccordo anulare carreggiata interna per un incidente tra la diramazione Roma nord Nomentana e proseguendo Si procede a rilento per traffico intenso tra lo svincolo Casilina e lo svincolo Tuscolana ma siamo carreggiata esterna code tra via Prenestina e la A24 roma-teramo sul tratto Urbano della A24 code tra Fiorentina e la tangenziale est in direzione del centro Mentre in uscita dalla capitale si allenta all'altezza del raccordo infine su via Pontina code tra Spinaceto e raccordo in direzione Roma da Sara sta noi Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-06-2025 ore 10:25

In questa notizia si parla di: Roma Regione Lazio Viabilità

