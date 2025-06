Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-06-2025 ore 09 | 40

Se state pianificando il vostro viaggio in queste ore, è importante conoscere le ultime novità sulla viabilità a Roma e nel Lazio. Astral Infomobilità segnala code e rallentamenti lungo il raccordo anulare e tra vari svincoli strategici, complici anche un incidente e lavori in corso. Rimani aggiornato per scegliere percorsi alternativi e arrivare puntuali a destinazione, perché la strada non deve rovinare la tua giornata.

Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il raccordo anulare carreggiata interna tra Casilina e anche a complicare la situazione anche un incidente avvenuto Proprio in prossimità dello svincolo Appia proseguendo code per lavori tra Laurentina e via Cristoforo Colombo in esterna coda all'altezza di via Prenestina e più avanti tra lo svincolo Cassia bis e Cassia sul tratto Urbano della A24 code tra Fiorentina e la tangenziale est in direzione del centro Mentre l'uscita si rallenta all'altezza del raccordo sulle consolari Code in entrata a Roma su via Flaminia tra il raccordo via dei Due Ponti e su via Salaria tra Villa Spada e la tangenziale est infine via Pontina code tra Spinaceto e il raccordo in direzione di quest'ultimo La Sara sta noi Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-06-2025 ore 09:40

In questa notizia si parla di: Regione Lazio Viabilità Roma

Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-05-2025 ore 11:25 - Benvenuti all'aggiornamento sulla viabilità di Roma e della regione Lazio, del 13 maggio 2025, ore 11:25.

#BnlItalyMajorPremierPadel #Roma #ForoItalico dal #8giugno al #15giugno Modifiche alla #viabilità nella zona dell'impianto sportivo http://shorturl.at/2Qk6Z #Waze #viabiliLAZ Partecipa alla discussione

#Roma evento #TimSummerHits dal #7giugno al #10giugno ? attivi #divieti di sosta e possibili #chiusure nell'area del centro per dettagli: https://shorturl.at/1qSvV #pendolariLAZ #viabiliLAZ Partecipa alla discussione

Altre fonti ne stanno dando notizia

Regione Lazio – Roma-Cassino e viabilità della Città metropolitana di Roma: due audizioni in commissione; Nomentana – via del Casale di San Basilio, seconda audizione sul progetto per la sicurezza stradale; La Roma presenta il piano viabilità per il nuovo stadio a Pietralata.