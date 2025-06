Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-06-2025 ore 09 | 10

Benvenuti alla nostra aggiornata segnalazione di Astral Infomobilità: oggi, 10 giugno 2025 alle 09:10, si registrano code e rallentamenti sulla viabilità di Roma e del Lazio. Un incidente sull’autostrada Roma-Fiumicino tra via Cristoforo Colombo e via della Magliana sta causando blocchi, mentre il Raccordo Anulare presenta traffico intenso tra via della Magliana e via del Cappellaccio. Restate con noi per tutte le ultime novità sulla mobilità e i percorsi alternativi.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura coda per incidente avvenuto in precedenza sull'autostrada Roma Fiumicino tra via Cristoforo Colombo e via della Magliana mentre nella direzione opposta Ci sono code per traffico intenso tra via della Magliana & via del Cappellaccio sul Raccordo Anulare in carreggiata interna coda tratti tra via Casilina e via Cristoforo Colombo in esterna code tra via Casilina e la A24 Roma Teramo è più avanti tra lo svincolo casa svincolo Aurelia sul tratto Urbano della A24 code tra Togliatti e la tangenziale est in direzione del centro Mentre in uscita troviamo code da Tor Cervara fino al Raccordo sulle consolare delle Entrate a Roma su via Flaminia tra il raccordo e vede due ponti e sulla via Salaria travi e la spada e la tangenziale est infine su via Pontina codesta a Spinaceto il raccordo lezioni di quest'ultimo dasara Spa noi Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento