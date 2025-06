Viabilità estiva a Torre Faro isola pedonale ma petizione dei residenti

L'estate a Torre Faro si trasforma: tra l’afflusso di residenti e le nuove iniziative, la viabilità diventa protagonista. Mentre arrivano i provvedimenti viari stagionali, i residenti hanno già dato il loro segnale, firmando una petizione per il ripristino del vecchio senso di marcia in via Primo Palazzo. La sfida ora è trovare un equilibrio tra esigenze di sicurezza e vivibilità, con l’obiettivo di migliorare la mobilità di questa affascinante località estiva.

