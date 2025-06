Viabilità a Firenze | come cambiano i percorsi durante i lavori su via Bolognese

Firenze si prepara a vivere giorni di grande fermento con i lavori su via Bolognese, che rivoluzioneranno temporaneamente la viabilità cittadina. Divisi in tre fasi, gli interventi di Publiacqua richiedono chiusure e deviazioni, con una sospensione tra il 19 e il 22 giugno in occasione del Gran Premio al Mugello. Ecco come cambieranno i percorsi e cosa aspettarsi durante questi mesi di rinnovamento.

Firenze, 10 giugno 2025 – Prendono il via questa sera i nuovi interventi di Publiacqua lungo via Bolognese, suddivisi in tre fasi che comporteranno la chiusura di tratti stradali fino al 10 settembre. Una sospensione dei lavori si renderà necessaria tra il 19 e il 22 giugno, in concomitanza con il Gran Premio di motociclismo al Mugello, per ragioni di sicurezza. Secondo quanto comunicato da Palazzo Vecchio, dalle 21 di stasera, la circolazione sarà interrotta all'altezza del cantiere tra via di Careggi e via Salviati, sebbene quest'ultima resterà accessibile. Saranno esonerati dal divieto i veicoli di soccorso e delle forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Viabilità a Firenze: come cambiano i percorsi durante i lavori su via Bolognese

