Via vai di ambulanze a Graz a sparare sarebbe stato un ex studente

Una tragedia scuote Graz, in Austria, dove una sparatoria in una scuola secondaria ha causato almeno dieci vittime, tra cui studenti e un adulto. L'attentatore, un ex studente, si è tolto la vita, lasciando dietro di sé un sito di dolore e incredulità . Le motivazioni di questa ennesima strage rimangono ancora oscure, ma il paese chiede risposte e maggiore sicurezza. La domanda che ora ci poniamo è: come possiamo prevenire simili tragedie in futuro?

Graz, 10 giu. (askanews) - Almeno dieci persone, in gran parte studenti e almeno un adulto, sono morte in una sparatoria in una scuola secondaria a Graz, nel sud dell'Austria. L'attentatore sarebbe un ex studente che si sarebbe suicidato portando il bilancio a 10 vittime, ha confermato la sindaca Elke Kahr, definendo l'accaduto una "tragedia inimmaginabile". La polizia ha confermato che il killer ha agito da solo, ma le motivazioni restano sconosciute e gli inquirenti stanno cercando di ricostruire la dinamica che ha portato alla strage. Sul luogo un grande via vai di ambulanze per portare soccorso alle vittime riprese dalla agenzia APA. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

In questa notizia si parla di: Graz Sarebbe Ambulanze Studente

Strage in una scuola austriaca: otto vittime in una sparatoria a Graz. L’assassino si sarebbe suicidato - Una tragedia sconvolge Graz: uno studente armato ha aperto il fuoco in una scuola, causando otto vittime e poi togliendosi la vita.

Ne parlano su altre fonti

Austria choc, ex studente spara a scuola e fa strage: 10 morti. «Bullizzato»; Via vai di ambulanze a Graz, a sparare sarebbe stato un ex studente; Sparatoria in liceo a Graz: 10 morti tra cui il killer, ex studente. Un’arma acquistata di recente.

Via vai di ambulanze a Graz, a sparare sarebbe stato un ex studente - Almeno dieci persone, in gran parte studenti e almeno un adulto, sono morte in una sparatoria in una scuola secondaria a Graz, nel sud dell'Austria.

Graz, ex studente entra a scuola e spara all'impazzata: è strage. I video - Ex studente fa irruzione a scuola e uccide otto persone.

Austria, chi è l'autore della sparatoria nella scuola di Graz e perchè ha agito? - Orrore in una scuola di Graz, uno studente ha aperto il fuoco contro altri giovani.