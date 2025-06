Via Trieste modifiche alla viabilità per lavori Ireti

Per garantire la sicurezza e la fluidità del traffico durante i lavori, si invita la cittadinanza a rispettare le nuove disposizioni temporanee, pianificando eventuali percorsi alternativi e prestando attenzione alla segnaletica stradale.

Per consentire la posa di una nuova linea elettrica da parte di Ireti S.p.A., si informa che dal 16 giugno al 14 agosto via Trieste, nel tratto compreso tra via Palermo e piazzale Allende, sarà interessata da lavori stradali che comporteranno modifiche alla circolazione veicolare. Al fine di. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Via Trieste, modifiche alla viabilità per lavori Ireti

In questa notizia si parla di: Trieste Modifiche Lavori Ireti

