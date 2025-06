Via Toscana bambino di 11 anni inciampa sul marciapiede dissestato fratturandosi un piede | urgono provvedimenti

In un attimo, un bambino di soli 11 anni ha visto la sua innocente passeggiata trasformarsi in un incubo a causa di un marciapiede dissestato. La sicurezza dei nostri figli deve essere una priorità, e ora più che mai, chiediamo al sindaco di Palermo di intervenire subito. Noi cittadini non possiamo più tollerare che situazioni di pericolo mettano a rischio la vita dei più piccoli: è tempo di agire!

Ieri - 10 giugno 2025 - mentre camminava con suo padre, un bambino di appena 11 anni è inciampato sul marciapiede di via Toscana, all'angolo di via Calabria, fratturandosi un piede. Chiediamo al nostro caro sindaco di Palermo di prendere dei provvedimenti per questi marciapiedi. Noi cittadini non. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - "Via Toscana, bambino di 11 anni inciampa sul marciapiede dissestato fratturandosi un piede: urgono provvedimenti"

In questa notizia si parla di: Toscana Bambino Anni Marciapiede

