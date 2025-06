Via Tiziano | no alle torri sì a un parco urbano

In un’Arezzoin continua fermento cittadino, i residenti di Via Tiziano si schierano con forza contro l’installazione delle torri residenziali. Con oltre mille firme raccolte, il movimento “Via Tiziano: no alle torri, sì a un parco urbano” vuole preservare il cuore verde della città e promuovere uno sviluppo sostenibile. La battaglia per un futuro più vivibile è appena iniziata: la città ascolterà la voce dei suoi abitanti?

Arezzo, 10 giugno 2025 – “ Via Tiziano: no alle torri, sì a un parco urbano”. La nota di Francesco Romizi, capogruppo consiliare di Arezzo 2020 “Mille firme, le ennesime che questa amministrazione ‘riesce’ a mobilitare. La speranza è che sortiscano effetti analoghi ad altri casi, come Villa Severi. Sono quelle dei residenti che esprimono forte opposizione alla costruzione di due torri residenziali in via Tiziano. Una roba abnorme, ingiustificabile per un’area già densamente antropizzata ed edificata, con potenziale rischio idraulico all’orizzonte, qualora il progetto prendesse forma, e impatto enorme sul traffico. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - «Via Tiziano: no alle torri, sì a un parco urbano»

