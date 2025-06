Via Tiziano | basta torri vogliamo un parco! Residenti in rivolta contro lo scempio urbanistico

In un’epoca in cui il rispetto per l’ambiente e la qualità della vita dovrebbero essere priorità, i residenti di Arezzo si uniscono in una mobilitazione senza precedenti. Via Tiziano si trasforma in simbolo di una battaglia civile contro lo scempio urbanistico annunciato: due torri residenziali che minacciano di compromettere un’area già sovraccarica di traffico e rischi idraulici. La loro voce si fa sentire forte e chiara: non lasciate che il cemento offuschi il nostro futuro.

Nota di Francesco Romizi, capogruppo consiliare di Arezzo 2020 Mille firme. Mille voci che gridano “no” a uno scempio annunciato. Come già accaduto a Villa Severi, i cittadini di Arezzo tornano a mobilitarsi contro un progetto insensato: due torri residenziali in via Tiziano, un’area già congestionata da traffico e cemento, con un rischio idraulico che nessuno può ignorare. Eppure, nonostante il lotto sia destinato a verde, c’è chi vorrebbe stravolgere tutto in nome del profitto. Basta speculazione, servono scelte chiare. Come rappresentante istituzionale, chiedo al Comune di bloccare immediatamente la variante urbanistica che aprirebbe le porte a questo scempio. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Via Tiziano: basta torri, vogliamo un parco! Residenti in rivolta contro lo scempio urbanistico

In questa notizia si parla di: Tiziano Torri Scempio Basta

«Via Tiziano: no alle torri, sì a un parco urbano» - In un’Arezzoin continua fermento cittadino, i residenti di Via Tiziano si schierano con forza contro l’installazione delle torri residenziali.

Cosa riportano altre fonti

Via Tiziano: basta torri, vogliamo un parco! Residenti in rivolta contro lo scempio urbanistico.