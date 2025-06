Via Tiburtina trasporta rifiuti pericolosi senza autorizzazione

vigile attenzione delle forze dell'ordine mentre transitava sulla via Tiburtina, all’altezza di via di Tor Cervara. Il conducente, un 36enne romeno, trasportava rifiuti pericolosi come pneumatici e batterie esauste senza alcuna autorizzazione, mettendo a rischio l’ambiente e la sicurezza pubblica. La scoperta ha portato all’immediato intervento delle autorità, che hanno avviato le procedure per il sequestro del veicolo e l’indagine sul caso.

A bordo di un furgone trasportava rifiuti pericolosi, come pneumatici e batterie esauste. A notare il mezzo - sulla via Tiburtina, all'altezza di via di Tor Cervara - sono stati gli agenti della polizia locale. Un 36enne romeno, che era al volante del veicolo, è stato intercettato da una.

