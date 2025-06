Via Tebaldi. Mostra d’arte di Wallace e “meraviglie“ colorate.

Vivi una serata all'insegna dell'arte e della creatività lungo Via Tebaldi, che si trasformerà in un vivace palcoscenico di colori e emozioni. Giovedì 12, dalle 21 alle 23, potrai ammirare le opere del talentuoso Wallace, mentre il ristorante Ovo saprà conquistare il tuo palato con delizie uniche. Un'occasione imperdibile per scoprire il cuore pulsante del centro storico e lasciarsi coinvolgere da un'atmosfera unica.

Via Tebaldi sarà la via dell’arte in tutte le sue forme. Giovedì 12, dalle 21 fino alle 23, ci sarà l’esposizione di quadri del pittore Wallace e il ristorante Ovo che delizierà i passanti. "Per ragioni personale dovrò aprire dal 26 giugno – osserva l’artigiana e design di accessori moda, Silvia Mazzoli –, ma trovo questa iniziativa ottima. Già in passato l’abbiamo sperimentata e fummo contenti di animare il centro storico con varie attrazioni, finanziate da noi commercianti della via. In via Tebaldi siamo riusciti, grazie a Daniela Marra della cartolibreria a creare un bel gruppo, unito. Tramite l’associazione di artigiani Loda, di cui sono membro, poi vorremmo ospitare maestri delle varie arti applicate con l’idea di esporre dei banchetti in esterno ai negozi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it