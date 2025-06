Via Maignan il Milan ha già scelto il nuovo portiere | colpo a sorpresa

Il Milan si prepara a salutare Mike Maignan, ceduto al Chelsea per circa 18 milioni di sterline. La squadra rossonera ha già scelto il suo nuovo portiere, un colpo a sorpresa che potrebbe cambiare le carte in tavola. Chi sarà il sostituto di Maignan e come si inserirà nel progetto? Restate sintonizzati: il club sta affinando gli ultimi dettagli e la risposta definitiva arriverà a breve.

Chi sarà il nuovo portiere del Milan in vista della prossima stagione? Attenzione alle ultime novità, soprattutto dopo la cessione ormai certa di Maignan. Il portiere francese, infatti, ha già raggiunto un accordo di massima con il Chelsea Accelerata totale tra Milan e Chelsea per la cessione di Maignan. Il portiere francese, infatti, è pronto a trasferirsi a Londra sulla base di 18 milioni di sterline. Il via libera definitivo potrebbe arrivare già nel corso delle prossime ore. Con l’addio ormai certo di Maignan, il club rossonero è pronto a guardarsi intorno per la scelta del suo sostituto. Arrivano conferme su Milinkovic Savic: il portiere del Torino piace particolarmente ad Allegri e sarebbe stato individuato come potenziale sostituto di Maignan. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Via Maignan, il Milan ha già scelto il nuovo portiere: colpo a sorpresa

In questa notizia si parla di: Maignan Portiere Milan Scelto

Il Chelsea piomba su Maignan: i Blues trattano col Milan, vogliono il portiere al Mondiale per club - Il Chelsea punta forte su Mike Maignan, portiere del Milan, in vista del Mondiale per Club. Un colpo che potrebbe rivoluzionare la squadra londinese e rafforzare la sua ambizione di tornare ai vertici del calcio mondiale.

#Svilar è la prima scelta in casa #Milan per il dopo #Maignan. #MilinkovicSavic come seconda opzione. Partecipa alla discussione

Cosa riportano altre fonti

Milan, Maignan verso il Chelsea: Tare ha scelto il suo erede; Maignan-Milan, è finita. I rossoneri hanno scelto il nuovo numero uno; La prima vera mossa di Conceicao al Milan: scelto il capitano, sarà Maignan.

Maignan vuole il Chelsea, il Milan ha scelto Svilar: incastro (quasi) perfetto - Il Milan valuta Svilar, ma serve l’intesa economica con la Roma.

Maignan via, ha scelto Tare: il Milan ha bloccato il nuovo portiere - Mike Maignan potrebbe finire al Chelsea, il Milan non vuole farsi trovare impreparato e avrebbe già bloccato un altro portiere.

Il Milan ha scelto il sostituto di Maignan: l’esperto svela il nome - Il futuro incerto dei portieri del Milan: le strategie rossonere per affrontare un mercato in evoluzione, tra partenze e possibili nuovi arrivi.