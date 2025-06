Via i contenitori per la raccolta dei vestiti usati dalle strade di Acireale

Il Comune di Acireale si impegna a valorizzare il nostro territorio, annunciando la rimozione dei contenitori per vestiti usati nelle frazioni di Guardia e Santa Tecla il 11 giugno. Questa iniziativa, promossa dall’Area Ambiente, mira a migliorare il decoro urbano e la gestione dei rifiuti, contribuendo a un ambiente più pulito e accogliente per tutti. Un passo importante verso una comunità più sostenibile e rispettosa del suo patrimonio.

