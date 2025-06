Via Emilia Est scaraventata a terra dopo lo schianto con un' auto È grave

Un incidente drammatico si è verificato martedì 10 giugno in via Emilia Est, di fronte a La Galleria, lasciando una persona gravemente ferita. La dinamica ancora da chiarire: è stata investita dall’auto o si è gettata volontariamente nel traffico? Le forze dell’ordine stanno indagando, mentre i soccorritori lavorano senza sosta per stabilizzare il ferito. Restate con noi per aggiornamenti su questa vicenda inquietante.

Poco dopo le 13.30 di martedì 10 giugno una persona è rimasta gravemente ferita dopo lo schianto con un'auto mentre si trovava in via Emilia Est, di fronte al centro commerciale La Galleria. Al momento non è chiaro se sia stata investita dal veicolo o se invece si sia lanciata dal mezzo in. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Via Emilia Est, scaraventata a terra dopo lo schianto con un'auto. È grave

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Via Emilia Est, scaraventata a terra dopo lo schianto con un'auto. È grave; Ennesimo incidente al solito incrocio: paura lungo la Circonvallazione di Forlimpopoli; Incidente tra auto e camion a Mirandola, grave un bambino.

Schianto pauroso tra due auto in via Emilia a Bagno: 38enne gravissimo - 30 di oggi, giovedì 31 ottobre, nel tratto di via Emilia denominato via Cartesio a pochi chilometri da Rubiera.

Violento schianto sulla via Emilia - È il bilancio dell’incidente avvenuto ieri pomeriggio attorno alle 15 sulla via Emilia, all’altezza di Santa Giustina, nei ...

Schianto tra un’auto e un camion. Ferito gravemente un 78enne - Lo schianto si è verificato attorno alle 16 tra un’auto e un tir, le cause sono ancora al vaglio delle autorità.