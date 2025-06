Via Cremonese scontro auto-moto | ferito al Maggiore

Un grave incidente stradale si è verificato martedì 10 giugno lungo via Cremonese, tra auto e moto. L’impatto violento ha provocato il ferimento grave del motociclista, sbalzato nel campo adiacente. Le cause sono ancora in fase di accertamento, ma la scena ha suscitato grande preoccupazione tra i residenti e le autorità. La situazione resta sotto stretta osservazione mentre i soccorritori lavorano per stabilizzare le condizioni del ferito.

Sul. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Via Cremonese, scontro auto-moto: ferito al Maggiore

Cosa riportano altre fonti

