Via Almerici Dalle favole ad alta voce alla pizza e ai giochi

Via Almerici si trasforma in un grande palcoscenico di magia e divertimento con il “Via di Fuga Festival”. Dalle favole recitate ad alta voce alle deliziose pizze e ai giochi coinvolgenti, questa iniziativa estiva è pensata per rendere le serate dei giovedì indimenticabili per grandi e piccini. Un’occasione unica per scoprire, divertirsi e condividere momenti speciali nel cuore della città. Preparati a vivere un’estate all’insegna della fantasia e dell’amicizia!

Organizzatissime e amanti dei bambini sono le attività di via Almerici che per i giovedì sera dell’estate hanno battezzato un vero e proprio evento. Si chiamerà “Via di Fuga festival“ e vede giocare in squadra tra gli altri la Libreria delle Foglie d’Oro, specializzata in letteratura per l’infanzia e l’adolescenza; il caffé lettarario Ludicanto; la pizzeria Dino; il negozio Cucù di articoli per la primissima infanzia. Oltre alle letture animate di favole e ai laboratori creativi, si potrà mangiare e non solo. "Abbiamo fatto una convenzione con il Conservatorio Rossini – racconta la libraia Stefania Lanari –: gli studenti, con le loro formazioni musicali, contribuiranno all’atmosfera di una via corta, ma capace di fare magie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Via Almerici. Dalle favole ad alta voce alla pizza e ai giochi

