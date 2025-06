Via all' iter per la realizzazione dell' isola ecologica

via all'iter per la realizzazione dell'isola ecologica. L'isola ecologica a Macerata Campania potrebbe essere presto realtà, grazie all'impegno del consigliere comunale Angelo Morrone, del sindaco Giovanni Battista Di Matteo e dell'ufficio Tecnico. Un progetto che promette di migliorare la gestione dei rifiuti e preservare l'ambiente locale. Con determinazione e collaborazione, il Comune si avvicina a un futuro più sostenibile, rendendo questa iniziativa una svolta importante per la comunità.

